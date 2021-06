GP da Rússia acontecerá em São Petesburgo a partir de 2023

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Fórmula 1 anunciou neste sábado (26) uma mudança no Grande Prêmio da Rússia. A partir de 2023, a prova acontecerá em São Petersburgo, no Autódromo Igora Drive, e não mais em Sochi, que sedia a competição desde 2014, quando entrou no calendário oficial das provas automobilísticas.

