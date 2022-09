GP da Holanda teve reclamações de Hamilton, confusão nos boxes da Ferrari e recuperação de Verstappen

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A frustração de Lewis Hamilton no GP da Holanda, neste domingo (4), se traduziu em agressividade verbal contra os estrategistas da Mercedes, que tomaram decisões ruins. Depois de estar na liderança da prova, o britânico acabou em quarto lugar, sem qualquer chance de disputar o pódio, que minutos antes parecia uma realidade concreta.

"Não acredito que vocês me f... Não consigo explicar o quão p... eu estou!", disse Hamilton após perder três posições

Depois da entrada de um safety car a 15 voltas do fim, o britânico herdou a primeira posição do grid, mas a equipe preferiu não chamá-lo aos boxes para trocar pneus. Enquanto seus principais adversários ganhavam pneus novos e macios sem perder muito tempo (por causa do safety car), Hamilton permaneceu na pista, com médios desgastados.

Mesmo permanecendo em primeiro, se tornou presa fácil para Verstappen, Russell e Leclerc, que o ultrapassaram com facilidade logo após a relargada. Foi a décima vitória de Verstappen no ano em 15 provas, o que demonstra a superioridade do piloto da Red Bull, atual campeão e cada vez mais favorito para repetir a dose em 2022.

Depois da prova, o ainda frustrado Hamilton esfriou a cabeça e pediu desculpas aos engenheiros da Mercedes por suas palavras duras.

"Eu estava no limite das minhas emoções e peço minhas desculpas à equipe porque eu nem sequer me lembro do que eu disse. Perdi a linha por um segundo", afirmou.

"Mas acho que eles sabem que tem muita paixão aqui e eu quero olhar pra isso como um copo meio cheio. Nós chegamos aqui com dificuldades da corrida passada e hoje nós brigamos com as Red Bull. Fomos mais rápidos em muitos aspectos", disse o piloto.

A Mercedes lamentou o insucesso de Hamilton, mas afirmou que naquele momento não podia ter seus dois pilotos nos boxes ao mesmo tempo. Por isso, a decisão foi fazer apostas diferentes para cada um: Russell trocou os pneus, e Hamilton permaneceu na pista para tentar segurar a posição. A estratégia acabou sendo melhor para Russell, que acabou em segundo. Charles Leclerc, da Ferrari, chegou em terceiro.

VERSTAPPEN DIZ QUE VENCERIA DE QUALQUER FORMA

A estratégia da Mercedes pode ter irritado Hamilton e lhe tirado a chance de brigar por um lugar no pódio, mas de acordo com Max Verstappen o carro de Hamilton não seria capaz de dar uma vitória ao britânico. Depois da corrida, o holandês disse que seus pneus macios estavam tão encaixados que ele teria ultrapassado as duas Mercedes mesmo se a estratégia dos rivais fosse diferente.

"Acho que eu teria ultrapassado os dois de qualquer forma, mesmo se os dois permanecessem na pista", disse Verstappen.

A segurança da Red Bull e de sua principal estrategista, a celebrada engenheira Hannah Schmitz, no momento mais dramático da corrida pode ter feito toda a diferença. Com a entrada do safety car, o holandês perdeu a vantagem que tinha construído nas voltas anteriores, mas com a troca de pneus ganhou melhores condições para recuperar as posições perdidas.

"Deu tudo certo. Nós ficamos calmos e não teve muita confusão. Todo mundo sabe o que tem que fazer", disse.

FERRARI ESQUECE PNEU DE SAINZ

Carlos Sainz não esperava a trapalhada causada pela Ferrari em sua parada nos boxes. A equipe esqueceu de levar um dos pneus traseiros para a troca, o que fez o piloto espanhol esperar por mais de 12 segundos antes de ser liberado. Ele estava em terceiro e acabou sendo jogado pra brigar no meio do pelotão.

"Oh meu Deus!" disse Sainz, quase sem palavras diante do erro da Ferrari

Para piorar, a equipe ainda teve uma pistola danificada ao ser atropelada por Sergio Pérez na mesma parada. Mais tarde a Ferrari admitiu a falha e explicou que se precipitou em chamar Sainz para os boxes antes que a equipe estivesse totalmente preparada para recebê-lo. O espanhol ainda recebeu uma punição de cinco segundos por uma saída dos boxes insegura, o que o derrubou da quinta para a oitava posição após a prova. "Foi um dia muito ruim", disse o piloto.

LECLERC APONTA DIFICULDADE COM PNEUS

Mesmo com a terceira posição na corrida, Charles Leclerc se mostrou decepcionado agora que a mais remota expectativa de título fica cada vez mais distante. Verstappen abriu 109 pontos de vantagem sobre o monegasco e sobre o mexicano Sergio Pérez, empatados na segunda posição do campeonato.

"Pra ser honesto, seria difícil fazer melhor do que fizemos. Não tivemos muita sorte com o VSC [safety car virtual]. Não sei se mudaria alguma coisa se não tivesse. O Max estava muito rápido hoje. As Mercedes estavam voando nos pneus duros. E nós tivemos dificuldade com os duros, precisamos analisar isso", disse Leclerc.

A Fórmula 1 volta no próximo fim de semana com o GP da Itália, em Monza.