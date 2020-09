Governador interino do RJ prorroga restrições e adia plano de retorno de torcidas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governador interino do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), prorrogou nesta sexta-feira (18) as medidas de isolamento social no estado.

A decisão afeta os planos do prefeito da capital, Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), em liberar o acesso de torcedores nos estádios da cidade.

Em edição extra do Diário Oficial divulgada pelo governo estadual neste sábado (19), Castro mantém, até o dia 6 de outubro, a suspensão da "realização de eventos com a presença de público, tais como evento desportivo, show, comício e passeata".

Nesta sexta, Crivella havia anunciado a intenção de liberar a presença de torcida a partir do dia 4 de outubro, data do jogo entre Flamengo e Athlético pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. O prefeito disse que seria permitida a presença de público limitado a um terço da capacidade do estádio --o que representa cerca de 20 mil pessoas.

A decisão ainda dependia do aval da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A entidade ainda não havia respondido até o momento da publicação deste texto.

O futebol no país ficou parado por mais de três meses a partir de março por causa da pandemia da Covid-19. Desde o retorno, começando pelo Rio, em junho, as partidas têm acontecido com os estádios vazios.

"Vamos fazer um apelo à CBF no sentido de que possa nos ajudar para que o Maracanã seja uma alternativa à praia, que é hoje talvez o maior problema do Rio de Janeiro, com grandes aglomerações de pessoas sem máscara. Se o jogo puder ser às 11h, vai ser ótimo para nós. São 20 mil pessoas no Maracanã. Seriam 20 mil pessoas a menos nas praias", disse Crivella, sobre a partida que por enquanto está marcada para as 16h.

Em nota, o governo estadual disse que "segue dialogando com a Prefeitura do Rio para estabelecer ações em conjunto".

"Na próxima semana, o Estado irá avaliar a medida junto com a prefeitura e a CBF", afirmou o estado, em nota.

O município do Rio de Janeiro tem desde o fim de julho um estabilidade no número de internados na rede SUS da capital, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde.

A interrupção da tendência de queda registrada em junho e julho fez com que o prefeito declarasse a intenção de endurecer na fiscalização contra aglomerações.

Na noite de sexta, 20 pessoas foram multadas no Leblon (zona sul) pela falta do uso de máscaras, segundo a prefeitura.

"Entre os dias 5 de junho e 17 de setembro, a Guarda Municipal registrou 7.501 multas sanitárias, sendo 6.071 (80,93%) pela falta do uso de máscaras e 388 por aglomeração em estabelecimentos e em via pública", diz a prefeitura.