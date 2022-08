Goleiro na mira do Flamengo e possíveis saídas no São Paulo agitam mercado do futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola do futebol nacional e internacional continua agitado, com especulações e desfechos em meio à janela de transferências pelo mundo.

No Brasil, o destaque fica com o Flamengo, que está mais perto de Oscar após o meia se despedir do Shanghai Port. O clube ainda mira no goleiro Rossi, do Boca Juniors.

Já o Santos se acertou de vez com Luan, do Corinthians, por empréstimo —ele chega com 100% do salário pago pela equipe que defende desde o início de 2020.

Por outro lado, o São Paulo, que encaminhou acerto com dois estrangeiros nesta terça-feira (2), pode descartar outros jogadores devido ao limite de atletas internacionais em competições brasileiras.

No futebol europeu, o lateral Marcelo, que deixou o Real Madrid com o fim da temporada local, admitiu "esticar" suas férias e voltar a atuar somente no ano que vem.

A reportagem destaca as principais notícias do dia no mercado da bola.

OSCAR MAIS PRÓXIMO DO FLAMENGO

Oscar "quer muito" jogar no Flamengo. Assim uma das pessoas com as quais Marcelo Hazan conversou nos últimos dias definiu o desejo do brasileiro de atuar no clube rubro-negro. Nesta quarta-feira (3), o meia se despediu do Shanghai Port, da China, nas redes sociais com a mensagem: "Obrigado por todo suporte e amor de sempre. Nos vemos em breve".

Oscar está no Brasil à espera de uma definição do empréstimo e a expectativa é de um desfecho nos próximos dias. Há otimismo dos envolvidos nas conversas, e enquanto isso o Flamengo aguarda. A janela de transferências fecha no próximo dia 15.

AGUSTÍN ROSSI NA MIRA DO FLAMENGO

O Boca Juniors vive novo caos na Argentina. Depois da turbulência enfrentada ao ser eliminado da Libertadores da América pelo Corinthians, o clube portenho agora está perto de perder um dos jogadores mais idolatrados pela torcida: o goleiro Agustín Rossi, de 26 anos. Ele já chamou a atenção do Flamengo na busca por um camisa 1. Vivendo o auge no Boca e sendo ovacionado pela torcida como não era visto desde os tempos de "Pato" Abbondanzieri, o atleta também entrou em rota de choque com a diretoria.

O plano do Conselho de Futebol comandado por Juan Román Riquelme era claro: melhorar o atual contrato (que vence em junho de 2023) e renovar o compromisso. O goleiro pode negociar com outra equipe por conta própria a partir de janeiro, se preferir. Rossi não aceitou os valores propostos, pedindo praticamente o dobro do que o Boca ofereceu.

LIMITE DE ESTRANGEIROS GERA PREOCUPAÇÃO NO SÃO PAULO

Perto de anunciar oficialmente as contratações por empréstimo do atacante Nahuel Bustos e do zagueiro Nahuel Ferraresi, o São Paulo conviverá com outro problema até o fim pelo menos do Campeonato Brasileiro: o limite de estrangeiros por equipe nas competições brasileiras. Os dois gringos do Grupo City, um argentino e um venezuelano, se juntam aos cinco estrangeiros que já integram o plantel tricolor na atual temporada: Arboleda, Calleri, Galoppo, Gabriel Neves e Colorado.

A situação mais crítica é a de Colorado. O volante colombiano chegou sob indicação de Ceni no início o ano vindo de empréstimo do Cortuluá. Mas foi perdendo espaço e é quem deve dar espaço para os dois novos companheiros que chegam ao Morumbi com certa moral.

NOVIDADE NO INTERNACIONAL

O Internacional está prestes a anunciar o zagueiro Igor Gomes, que chega após o fim de seu contrato com o Barcelona. A estratégia confere um padrão aos movimentos do time colorado no mercado da bola, sempre em busca de alternativas distantes do habitual. Dessa vez, a se repete a busca por jogadores que nunca atuaram no país.

O modelo de atletas sem experiência em times profissionais no Brasil já foi adotado com dois reforços do Inter nesta janela. Um deles, Wanderson, deu certo. Outro, Wesley Moraes, não.

RECOMEÇO DE LUAN

O Santos acertou nesta quarta-feira os últimos detalhes da contratação de Luan, do Corinthians, por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro. O Corinthians arcará com 100% dos salários até novembro. Faltam os exames médicos e a assinatura.

A procura partiu do próprio Corinthians, em conversa entre os presidentes Duilio Monteiro Alves e Andres Rueda na semana passada. Duilio entende que o Santos é um bom lugar para dar vitrine ao meia-atacante que não joga desde fevereiro. O Peixe ficaria com uma taxa de vitrine em caso de venda.

DISPUTA POR BERNARDO SILVA

O Paris Saint-Germain está disposto a entrar na briga com o Barcelona pela contratação de Bernardo Silva, segundo o "Le10sport". Apesar do interesse, o meia de 27 anos tem contrato com o Manchester City até 2025.

A presença de Luis Campos na diretoria do PSG é um fator que pode ajudar o clube francês. O diretor esportivo foi responsável pela contratação de Bernardo Silva junto ao Monaco em 2014. A dupla trabalhou junta por dois anos e possui boa relação.

MARCELO PODE VOLTAR AOS CAMPOS SÓ EM 2023, DIZ VEÍCULO

Com futuro indefinido desde que encerrou sua passagem de 15 anos e meio pelo Real Madrid, Marcelo não está nem um pouco preocupado com o início da temporada 2022/23 dos principais campeonatos nacionais da Europa.

O Blog do Rafael Reis apurou que o lateral-esquerdo não tem pressa para assinar com um novo clube e que, caso julgue necessário, até considera a ideia de tirar um período sabático e só retomar a carreira após a Copa do Mundo do Qatar e a virada do ano. O veterano de 34 anos não se empolgou com nenhuma das propostas que recebeu desde o fim do seu contrato com o gigante espanhol.