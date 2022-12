Goleiro Martínez provoca Mbappé em festa do título na Argentina

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Um dos heróis da Argentina na conquista da Copa do Mundo 2022, Emiliano Martínez provocou Kylian Mbappé na comemoração do título no país vizinho. O goleiro, decisivo nas cobranças de pênaltis, segurou um boneco com o rosto do francês.

Mbappé foi o grande jogador da França na final do Mundial. O astro fez os três gols dos europeus, forçando primeiro a prorrogação e, depois, os pênaltis.

Na imagem, é possível ver Messi próximo ao goleiro. O craque da camisa 10, que não aparece segurando o boneco, é companheiro de Mbappé no Paris Saint-Germain.

Martínez é conhecido por cometer algumas 'loucuras' dentro e fora de campo. Na decisão da Copa, ele usou o troféu de melhor goleiro para simular pênis. Eleito o destaque do torneio, o argentino comemorou o feito colocando o objeto na frente de suas partes íntimas. "Fiz isso porque os franceses estavam me vaiando, a soberba comigo não vai", falou ele após a premiação.

No ano passado, Martínez mentiu para a Anvisa antes do polêmico jogo interrompido entre Brasil e Argentina. Ao lado de Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero, ele não cumpriu a quarentena exigida antes de circular por São Paulo -e não avisou as autoridades. O duelo era válido pelas Eliminatórias da Copa.