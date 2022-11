Goleiro João Vitor acerta retorno e é o 16º reforço do Nacional para 2023

Manaus/AM - O Nacional anunciou nessa terça-feira (15), um acordo para o retorno do goleiro João Vitor, de 21 anos, para compor o elenco do Leão na temporada de 2023, quando o clube disputará Campeonato Amazonense e a Série D do Campeonato Brasileiro. O último clube do jogador de 21 foi o RB do Norte, onde atuou pela Série B do Amazonense.

Manauara, João Vitor passou nas categorias de base de São Raimundo, Tarumã e o próprio Nacional, até ser promovido ao elenco profissional deste ano, semifinalista do Barezão e classificado para a quarta divisão nacional.

“A expectativa de voltar ao Maior do Amazonas é enorme. Espero contribuir para que o Naça volte a conquistar o título Estadual. Já temos um elenco forte e uma comissão técnica muito profissional. Espero aprender e ajudar no que for preciso”, destaca.

João Vitor será um dos três goleiros anunciados pelo Nacional, e disputará posição com Jonathan Queiroz e Jonathan Braz. O jovem não escondeu a admiração que tem pelo ex-goleiro do Manaus e afirma que vai aprender muito com o agora colega de clube.

“Vai ser uma experiência incrível estar no mesmo elenco que o Jonathan. Acompanhei ele em todos os jogos no Manaus e agora estamos no mesmo elenco. Não vejo como concorrência, prefiro pensar que irei aprender um pouco mais ao lado dele”, pondera.

João junta-se a outros 15 reforços anunciados anteriormente: os goleiros Jonathan e Jonathan Braz, os laterais Gilmar e Felipinho, os zagueiros Paulo Pontes e Hugo Negão, os volantes Clayton, George Pitbull, Iago Barbosa e Alan Patrick, os meias Romarinho e Léo Aquino, e os atacante Tcharles e Ronny.

A estreia do Leão da Vila Municipal no Campeonato Amazonense 2023 será num clássico contra o Rio Negro, marcado para o dia 28 de janeiro, às 15h, em local a ser definido. Além do Barezão, a equipe ainda disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.