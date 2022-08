Goleiro faz dois de pênalti, e CRB vence Grêmio mesmo com um a menos

SÃO PAULO/SP - O CRB venceu o Grêmio por 2 a 0, hoje (13), com dois gols do goleiro Diogo Silva. O camisa 12 balançou as redes em duas cobranças de pênalti e o placar foi mantido mesmo com o time alagoano atuando com um a menos desde o primeiro tempo. Pode ler de novo e acredite, pois foi assim mesmo. O resultado em jogo válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro acabou com a invencibilidade gremista de 17 partidas.

A derrota mais recente do Grêmio, antes de perder em Maceió, havia sido para o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pelo placar de 1 a 0, no longínquo 8 de maio. Desde então, o time comandado por Roger Machado havia acumulado oito vitórias e nove empates.

Com a derrota, o Grêmio para em 43 pontos e perde a vice-liderança para o Bahia, que venceu o Ituano por 2 a 0 na abertura da rodada. O CRB, por outro lado, chega a 32 pontos e dá um salto triplo na tabela para assumir o nono lugar. Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Cruzeiro e o CRB visita o Sampaio Corrêa.

A atuação gremista foi muito fraca. O time gaúcho errou bastante na defesa e criou muito pouco no ataque, mesmo depois da expulsão de Romão e trocas no decorrer do duelo. Foram 77 minutos atuando com 11 diante de 10, mas não adiantou nada. Deu CRB.

Foi bem: Diogo Silva

Goleiro fez muito mais do que apenas ficar debaixo das traves. Com direito a paradinha, Diogo Silva reeditou Rogério Ceni. O ídolo são-paulino marcou duas vezes no mesmo jogo em 1999, 2004, 2005 2006 e 2008 - diante de Inter de Limeira, Figueirense, Tigres-MEX, Cruzeiro e Vasco, respectivamente. Em maio, pela Série C, Fábio Rampi também fez dois gols de pênalti e garantiu a vitória do São José-RS diante do Paysandu, pelo placar de 2 a 0.

No estádio Rei Pelé, o goleiro fez boa defesa em raríssimo chute do Grêmio. Foi no primeiro tempo, na tentativa de Campaz.

Decepcionou: Geromel

O segundo gol do jogo saiu da pior maneira possível para o Grêmio. Depois de erro de Pedro Geromel, o CRB disparou em contra-ataque e na sequência da jogada, o próprio zagueiro viu a bola bater no braço dentro da área. Pênalti e cartão amarelo, o terceiro do camisa 3. Suspenso e fora do jogo contra o Cruzeiro, na próxima rodada da Série B.

Gol surpreende Casemiro

O CRB já viu Diogo Silva marcar gol de pênalti, inclusive neste ano no duelo com o Palmeiras pela Copa do Brasil, mas a cena diante do Grêmio ainda foi capaz de surpreender. Um dos surpresos foi Casemiro, streamear e torcedor do Vasco, ex-time do goleiro, que nas redes sociais reagiu ao primeiro gol.

"Eu treino igual aos meus companheiros e quando o Anselmo não está, tenho essa oportunidade. Tive duas vezes e fui feliz. Agora, é suportar a pressão e sair com a vitória", comentou o goleiro ao Premiere, no intervalo.

Expulsão com ajuda do VAR

Aos 24, Guilherme Romão foi expulso por entrada em Rodrigo Ferreira. O cartão inicialmente foi amarelo, mas com auxílio do VAR a punição foi revisada. A expulsão, porém, não mudou o cenário do jogo.

CRB marca forte e faz

O time da casa foi para cima e tirou o Grêmio da zona de conforto. Com pressão na saída de bola, o CRB forçou erros em série e abriu o placar logo aos 8 minutos. Com a vantagem, seguiu em cima e ampliou mesmo depois do cartão vermelho. Até o intervalo, a postura foi a mesma e a equipe gremista não conseguiu escapar.

Grêmio nem assusta

O time de Roger Machado foi uma presa fácil para o CRB. Ainda no primeiro tempo, o Grêmio foi alterado para tentar reagir. Lucas Leiva foi sacado aos 37 para entrada de Elkeson, mas não adiantou. No intervalo, Geromel deu lugar a Bitello e Villasanti virou zagueiro. Mesmo montada para ser mais aguda, a equipe ficou com a bola sem assustar. A superioridade numérica não foi explorada. Não fez diferença.

Local: estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Auxiliares: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (Fifa/RJ) Cartões amarelos: Geromel (GRE)

Cartão vermelho: Guilherme Romão (CRB)

Gols: Diogo Silva, aos oito minutos e aos 36 minutos do primeiro tempo (CRB)

CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Diego Ivo e Guilherme Romão; Claudinei (Uilian Correa), Gabriel (Reginaldo), Fabinho (Guilherme Lopes), Rafael Longuine (Bruninho) e Paulinho Mocelin (Richard); Gabriel Conceição Técnico: Daniel Paulista

GRÊMIO: Brenno; Rodrigo, Geromel (Bitello), Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Leiva (Elkeson), Gabriel Teixeira (Thaciano), Campaz (Gabriel Silva) e Guilherme (Janderson); Diego Souza Técnico: Roger Machado