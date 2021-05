Goleiro do Manaus, Gleibson celebra vitória em estreia como titular após vencer covid

O goleiro do Manaus, Gleibson estreou com pé direito na reta final do Campeonato Amazonense 2021. Além de conquistar o primeiro título no clube, ele também celebrou ter sido titular logo na final da competição.

Gleibson, que era substituto de Jonathan - que foi transferido para o Ferroviário, do Ceará, perdeu os primeiros jogos por conta da covid-19.

"Sempre segui trabalhando firme, com muita dedicação, respeitando, também, o trabalho dos outros companheiros e esperando o momento da minha chance. Graças a Deus consegui realizar bem o que vinha treinando e pude ajudar a equipe a sair vencedora, o que é o mais importante", afirmou o jogador ao Uol.

O Manaus venceu o São Raimundo por 3 a 2 e foi campeão amazonense. Agora, Gleibson espera continuar titular do Manaus e brilhar no Brasileirão Série C.

“Entrar para a história desse clube, que tem um futuro tão promissor, sempre foi meu principal ideal desde que cheguei. Quero poder seguir escrevendo minha trajetória aqui, defendendo o gol do Manaus da melhor maneira possível, e quem sabe, comemorar também no fim do ano, dessa vez com o acesso para a Série B”, disse.

O Gavião do Norte estreia na Série C no domingo, diante do Santa Cruz, às 17h (horário local), na Arena da Amazônia.