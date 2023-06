Goleiro do Manaus falha e Sassá aproveita para marcar para o Amazonas FC; Vídeo

Manaus/AM - O Amazonas FC e Manaus estão se enfrentando neste domingo (11) no estádio Carlos Zamith, pela Série C do Campeonato Brasileiro. A Onça fechou o primeiro tempo vencendo por 1 a 0 após o goleiro do Gavião falhar cara a cara com o atacante Sassá em um recuo de bola.

É gol DELE, SASSÁ, o artilheiro isolado da #SérieC2023 ! O goleiro do Manaus bobeou e Sassá não perdoou! 1 a 0 para o Amazonas no clássico Gavi-Onça! pic.twitter.com/jd6ICOVPdC

