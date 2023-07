Goleiro do Bahia brilha e garante empate contra o São Paulo no Morumbi

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Bahia empataram em 0 a 0 neste domingo (30), no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O grande destaque do jogo foi o goleiro Marcos Felipe, que fez diversas defesas difíceis. A equipe paulista produziu mais, mas também recebeu pressão dos visitantes.

O resultado não muda o panorama dos times. O São Paulo é o 8º, com 26 pontos, enquanto o Bahia fica em 17º, com 15.

COMO FOI O JOGO

O São Paulo se insinuou bem com Nestor e David, pressionando o Bahia. O time tinha dificuldade para acertar as finalizações, mas o Bahia também contava com o goleiro Marcos Felipe bem inspirado. Ele foi o melhor em campo no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o panorama da partida foi parecido. O São Paulo era mais forte pelo lado esquerdo do ataque, sempre com David e Caio. Do outro lado, no entanto, Marcos Felipe manteve a estrela da primeira etapa e fechou o gol.

O Bahia tentava subir e ganhou mais força com a entrada de Jacaré e Ratão. O primeiro até fez um gol, mas foi assinalado impedimento.

LANCES IMPORTANTES

Com menos de 15 segundos de jogo, Nestor recebeu bom cruzamento dentro da grande área, mas cabeceou na mão do goleiro Marcos Felipe.

Wellington Rato virou a bola para David, que avançou da esquerda para o meio e passou para Nestor. Ele bateu forte, mas o goleiro do Bahia saiu bem na bola.

Nestor lançou para David, que invadiu a área e finalizou com o pé ruim, mas o goleiro foi ágil e abafou bem o lance. Ele defendeu ainda um chutaço de Caio Paulista pouco depois.

Erison deixou o gramado na metade do primeiro tempo ao reclamar de dores na coxa esquerda. O jogador estava aos prantos.

Wellington Rato jogou pelo lado direito, tabelou com Alisson e entrou na grande área já finalizando, mas lá estava Marcos Felipe.

David enfiou boa bola na esquerda para Caio, que invadiu a grande área e mandou uma bomba, mas Marcos Felipe se saiu melhor.

Jacaré recebeu a bola por trás da zaga do São Paulo e desviou devagarzinho, tirando o goleiro Rafael da jogada. A arbitragem assinalou impedimento logo depois.

Após cobrança de escanteio, Rodriguinho desviou de cabeça e Arboleda completou, mas Marcos Felipe saltou certo e jogou para fora.

No contra-ataque, Cándido abriu no lado esquerdo e tocou para Cauly dentro da grande área. Ele bateu de canhota, mas o goleiro do São Paulo chegou certinho e mandou para escanteio.

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Matheus Bahia (BAH), Gilberto (BAH), Gabriel Xavier (BAH), Rafael Ratão (BAH)

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Welington); Pablo Maia, Nestor (Michel Araújo), Alisson (Rodriguinho) e Rato (Alexandre Pato); David e Erison (Juan). T.: Dorival Júnior

BAHIA

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Matheus Bahia (Camilo Cándido); Rezende (Rafael Ratão), Acevedo, Cauly e Thaciano (Raul Gustavo); Ademir (Everaldo) e Vinícius Mingotti (Vitor Jacaré). T.: Renato Paiva