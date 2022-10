Goleiro defende pênalti, mas sofre 'apagão' em seguida no México

Essa não é a primeira vez que Ustari dá um susto nos torcedores de uma equipe que defende. Em 2017, quando defendia o Atlas, também do México, o atleta bateu um tiro de meta e logo em seguida ficou caído no chão. As imagens mostraram o joelho do arqueiro deslocado.

Mesmo com o susto, o goleiro seguiu em campo e ainda viu o Pachuca conseguir marcar mais dois gols na reta final do confronto e fechar a partida em 5 a 2, abrindo boa vantagem para o duelo de volta.

Quando o duelo ainda estava em 3 a 2 a favor do Pachuca, o Monterrey teve um pênalti a seu favor. Na cobrança, Rogelio Funes Mori soltou o pé no canto direito de Ustari, que foi buscar.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Pachuca e Monterrey fizeram um jogo para lá de maluco pela ida das semifinais do Apertura [espécie de primeiro turno do Campeonato Mexicano]. Mesmo assim, o placar 5 a 2 a favor dos donos da casa não foi assunto mais comentado da partida. Isso porque, o goleiro Óscar Ustari se tornou o grande protagonista.

