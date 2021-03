Goleiro de 21 anos morre em acidente de carro no Espírito Santo

O goleiro Augusto Freitas, de 21 anos, morreu neste domingo (28) em um acidente de carro, em Vila Velha, no Espírito Santo. O veículo bateu contra um poste e com o impacto do acidente, o atleta, que estava no banco de carona, foi arremessado e morreu na hora. De acordo com o R7, o motorista, que não teve seu nome divulgado, testou positivo no bafômetro.

Augusto Freitas teve passagens pela Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce e pelo Rio Branco Atlético Clube, onde foi atleta das equipes de base. Ambos os clubes do Espírito Santo prestaram suas homenagens nas redes sociais.