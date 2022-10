Goleiro Bruno é dispensado de clube após protestos da população

Bruno havia sido anunciado pelo clube nas redes sociais em um vídeo que ele aparecia com a camisa de treino do time.

O goleiro Bruno Fernandes foi dispensado 2 dias após ser anunciado pela Sociedade Esportiva Búzios, time do Rio de Janeiro. A população marcou protestos em frente à sede do clube pedindo a saída do atleta do time.

