Goleiro Bruno e 16 jogadores do Rio Branco são internados às pressas no PA

Ao menos 17 pessoas da delegação do Rio Branco -AC, foram internadas nesse domingo (18), com suspeita de intoxicação alimentar. O goleiro Bruno e o meia Guilherme Campana foram os mais afetados. Eles passaram mais de 4 horas internados na UPA de Bragança, no interior do Pará, onde participariam de um jogo contra o Bragantino (PA), logo mais às 15h, no horário de Brasília.

A assessoria do clube conta que os jogadores jantaram na noite de ontem (17), no hotel onde estão hospedados e algumas depois, já na madrugada do domingo (18), começaram a vomitar. Todos foram encaminhados a unidade e tiveram que receber medicação e hidratação intravenosa por meio de soro. Após a liberação deles, Bruno e Guilherme permaneceram na unidade até 4h, por estarem mais debilitados.

Eles já estão no hotel descansando com os demais e os dirigentes correm contra o tempo para cancelar a partida de hoje. Os gestores querem que o jogo seja remarcado, mas a CBF ainda não respondeu à solicitação.