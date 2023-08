Goleira da Colômbia jogou no Brasil e trabalhou em banco

Ficou um ano longe dos gramados, e aproveitou para estudar e trabalhar em um banco. Ela rompeu o ligamento cruzado do joelho em 2018 e, durante a recuperação, estudou administração em Miami (EUA) e trabalhou no Santander.

A goleira de 28 anos nasceu na Colômbia, mas foi com a família para os EUA ainda criança. Os pais inscreveram a filha as aulas de tênis e natação, mas ela seguiu carreira no futebol.

