Gol perdido debaixo da trave salva a Portuguesa do rebaixamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Portuguesa escapou do rebaixamento na última rodada do Paulistão, neste domingo (5), ao vencer o Mirassol por 2 a 1.

O goleiro Thomazella fez duas grandes defesas, e o Mirassol perdeu um gol dentro da pequena área, tudo isso no minuto 97 da partida. Se o gol saísse, rebaixaria a Portuguesa.

Foi apenas a segunda vitória da Lusa no Paulistão e a primeira fora do Canindé. A equipe alcançou os dez pontos e assim ultrapassou Ferroviária e São Bento, que acabaram rebaixados.

Precisando da vitória para fugir do rebaixamento, a Portuguesa foi em busca de resultado e quase abriu o placar no primeiro lance de ataque. Após passe de Daniel Costa, Richard recebeu de frente para o gol, mas foi abafado pela defesa de Alex Muralha.

O primeiro gol só foi sair nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 42 minutos, Arnaldo cruzou na medida para Camilo chegar cabeceando no contrapé do goleiro Thomazella, colocando o Mirassol em vantagem. Porém, minutos depois, a Portuguesa deixou tudo igual. Richard aproveitou um erro da zaga e bateu na saída de Alex Muralha. Empate em 1 a 1.

No segundo tempo, a Portuguesa se impôs sobre o adversário e conseguiu a virada aos sete minutos. Depois de um cruzamento vindo da esquerda, João Victor apareceu entre os zagueiros e deu um peixinho cheio de estilo para o fundo das redes. O lance ainda foi checado pelo VAR, mas o gol foi confirmado para a alegria da Portuguesa e a torcida da Lusa.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1X2 PORTUGUESA

Primeira fase Fase Rodada: 12ª rodada

Estádio: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data: 05/03/2023

Fase 16:00 deste domingo (5)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Italo Magno de Paula Andrade

Público: 1.564 pagantes

Renda: R$ 34.400,00

Cartões Amarelos: Mirassol: Arnaldo/Portuguesa: Robson, Paraizo e Tauã

GOLS: Mirassol: Camilo, aos 42 minutos do primeiro tempo. Portuguesa: Richard, aos 45 do primeiro tempo e João Victor, aos sete minutos, do segundo tempo.

MIRASSOL

Alex Muralha; Arnaldo (Chico), Thalisson Kelven, Luiz Eduardo e Guilherme Biro; Yuri Lima (Miguel), Gabriel e Camilo (Zé Mateus); Fernandinho (Silvinho), Zé Roberto (Kauan) e Negueba. Técnico: Ricardo Catalá.

PORTUGUESA

Thomazella; Naldon, Robson, Patrick, Diogo Marzagão e Fabiano; João Victor (Igor), Tauã (Hudson) e Daniel Costa (Lucas Nathan); Richard (Paraizo) e Gustavo Ramos (Misael). Técnico: Gilson Kleina.