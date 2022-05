Gol do acesso tem invasão a campo e festa na Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No jogo que garantiu o acesso do Rotherham United à segunda divisão do Campeonato Inglês, vitória por 2 a 0 sobre o Gillingham, fora de casa, a torcida visitante foi ao delírio e invadiu o campo nos minutos finais para celebrar com os jogadores.

Edmonds-Green abriu o placar para o Rotherham United aos 34 minutos de jogo. Com o time precisando da vitória, pressionado pelos triunfos dos concorrentes diretos à vaga na segunda divisão, Georgie Kelly fez o gol do alívio, dando início a uma reação ensandecida dos fãs.

Após o gol, Kelly correu na direção dos torcedores e foi seguido pelos companheiros na comemoração. Aos poucos, a movimentação na arquibancada começou a ganhar uma direção inesperada: a do campo de jogo.

Sem que os seguranças pudessem fazer algo a respeito, vários torcedores empurraram as placas de publicidade e foram abraçar os jogadores. A festa continuou depois do apito final, com os atletas sendo carregados pelos fãs.

Com vitórias dos seis primeiros colocados na última rodada, o Wigan se sagrou campeão da terceira divisão e também garantiu o acesso. A equipe somou 92 pontos em 46 rodadas. O Rotherham ficou em segundo, com dois pontos a menos, apenas um a mais que o MK Dons, terceiro colocado.