Goiás vence São Paulo com gol digno de Puskás e embola Z4 do Brasileiro

Gols: Hugo (GOI), aos 9 min do 1° tempo; Morelli (GOI), aos 49 min do 1° tempo

Enquanto isso, os comandados de Dorival Júnior estacionaram nos 35 pontos e seguem no meio da tabela. O time paulista ainda não venceu atuando como visitante nesta edição do Brasileiro.

O resultado deixa a equipe de Armando Evangelista com 30 pontos, mas os resultados positivos de Bahia e Vasco mantiveram os goianos no Z4. Pelo menos até amanhã, Santos, Coritiba e América-MG completam a zona de descenso.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Goiás quebrou uma sequência de sete tropeços, venceu o São Paulo por 2 a 0 no Hailé Pinheiro (Serrinha) e seguiu vivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Hugo, em um chutaço no ângulo digno de Prêmio Puskás, e Morelli, após bobeada de Alisson, marcaram os gols da partida.

