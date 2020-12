Goiás vence o Sport com gol no começo e deixa a lanterna do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Goiás alcançou um importante resultado na sua luta pela permanência no Campeonato Brasileiro. Em partida válida pela 27ª rodada, o time esmeraldino venceu o Sport no Estádio Hailé Pinheiro por 1 x 0. O único gol da partida saiu com apenas quatro minutos de jogo, na cabeçada de Fernandão.

Com o resultado, o Goiás chega aos 23 pontos, sobe duas posições e passa a ocupar, no momento, a 18ª colocação do Brasileirão. O Coritiba, que perdeu para Atlético-MG, é o novo lanterna da competição. O Sport permanece em 15º com 29 pontos, mas pode ir para o Z4 caso Bahia e Vasco vençam suas respectivas partidas.

Os dois times voltam ao campo somente em 2021. O Sport receberá o Fortaleza no dia 6 de janeiro, uma quarta-feira. No mesmo dia, o Goiás irá ao Paraná para enfrentar o Coritiba.

Ambos os times tiveram chance de abrir o placar no começo da partida de bola parada. Com apenas um minuto de jogo, Thiago Neves sofreu falta, que foi cobrada por Patric, mas a bola ficou nas mãos do goleiro Tadeu. Aos 4, o Goiás teve o seu primeiro escanteio. Fernandão subiu nas costas de Iago Maidana e cabeceou firme a bola chutada por Shaylon, marcando assim o primeiro gol do jogo.

A melhor chance do Sport no primeiro tempo veio aos 23 minutos, quando Patric chutou de cara com Tadeu, que espalmou. O lateral ainda teve direito ao rebote, mas mandou por cima do gol.

O Sport conseguiu se apresentar melhor no ataque após o intervalo, mas teve problemas com o posicionamento. Aos 9, Dalberto pegou uma sobra de bola e fez Tadeu se mexer, porém o árbitro marcou posição irregular do atacante. Depois, aos 13, foi a vez de Patric arriscar. Ele chegou a balançar as redes, mas também estava impedido.

Aos 17, Dalberto novamente teve uma oportunidade de ficar frente a frente com Tadeu, mas o goleiro novamente levou a melhor com uma bela defesa.

O Sport não desistiu de buscar ao menos o empate na reta final da partida, o que exigiu ainda mais do goleiro Tadeu, destaque do jogo. Aos 45, o time pernambucano chegou a reclamar de um toque no braço de um atleta esmeraldino, mas o VAR desconsiderou a possibilidade de pênalti e deu escanteio.

GOIÁS

Tadeu; David Duarte, Fabio Sanches e Heron; Shaylon, Ariel Cabral (Miguel Ferreira), Breno, Douglas Baggio (Gustavo Blanco) e Jefferson; Rafael Moura e Fernandão (Vinicius). T.: Glauber Ramos

SPORT

Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares (Sander); Marcão Silva (Bruninho), Ronaldo Henrique (Betinho), Lucas Mugni (Mikael), Thiago Neves e Marquinhos (Raul Prata); Dalberto. T.: Dalberto

Goiás 1 x 0 Sport

Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)

Data: 26 de dezembro de 2020, sábado

Hora: 19h, de Brasília

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia/GO

Juiz: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Helton Nunes (ambos de SC)

VAR: Marcio Henrique de Góis (SP)

Gols: Fernandão (Goiás), aos 4' do 1ºT

Cartões amarelos: Rafael Moura, Gustavo Blanco, Breno e Fernandão (Goiás)