Goiás vence o Guarani e garante volta à Série A do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Goiás está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O clube esmeraldino garantiu o retorno à elite do futebol nacional com uma rodada de antecedência após vitória por 2 a 0 sobre Guarani nesta segunda-feira (22), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

Elvis e Nicolas marcam os gols do triunfo. Com o resultado, o time goiano chegou a 64 pontos e não pode mais ser alcançado pelas equipes fora do G-4 da Série B —o quinto colocado é o CRB, com 60 pontos. O Guarani, por sua vez, seguiu com 59, a dois do Avaí, em quarto.

Menos de um ano após a queda, o Goiás se junta a Botafogo e Coritiba, entre os times que já asseguraram o acesso. Avaí, CRB, CSA e Guarani ainda sonham com uma vaga na última rodada, que será disputada entre a próxima quinta-feira (25) e domingo (28).

Precisando da vitória para confirmar a vaga, o Goiás conseguiu se impor mesmo jogando fora de casa. Elvis abriu o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta. Aos 28, Nicolas aproveitou cruzamento de Artur e cabeceou para ampliar.

Com a vantagem, o Goiás segurou a pressão de um adversário apoiado pela torcida para confirmar a vitória. O goleiro Tadeu teve grande atuação na partida. Perto do fim do jogo, o atacante Nicolas foi expulso após uma confusão com os jogadores reservas do Guarani ao ser substituído.

Na última rodada, o Goiás enfrenta o Brusque, no Serrinha, no domingo. No mesmo dia, o Guarani terá novo jogo decisivo, desta vez contra o já campeão Botafogo, no estádio Nilton Santos.