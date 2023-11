Goiás vence Coritiba, ultrapassa Vasco e ameaça trio na tabela

Gol: Guzzo, do Goiás, aos 24 minutos do segundo tempo.

O futuro do Coritiba, por outro lado, está praticamente decretado. A equipe de Thiago Kosloski estacionou nos 23 pontos e, com apenas seis partidas para disputar, alcança um máximo de 41 pontos - isso se vencer todos os compromissos.

A vitória, construída com gol de Guzzo, fez o time goiano ultrapassar justamente os cariocas, que somam 34 pontos e jogam amanhã contra o Botafogo. Mineiros, paulistas e baianos somam 37 e são os primeiros times fora do Z4.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Goiás está vivíssimo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe de Armando Evangelista derrotou o Coritiba por 1 a 0 dentro do Couto Pereira, chegou aos 35 pontos e, além de afundar o adversário na tabela, ampliou a ameaça envolvendo Vasco, Cruzeiro, Santos e Bahia.

