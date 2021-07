Goiás marca duas vezes antes do intervalo e supera o Botafogo no Engenhão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo atuando no Nilton Santos, onde estava invicto pelo Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo pouco criou e perdeu por 2 a 0 para o Goiás nesta terça-feira (20), em jogo da 13ª rodada. Rezende e Alef Manga marcaram os gols ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o time alvinegro caiu uma posição e ocupa somente o 14º lugar na tabela, com 13 pontos ganhos. Já o clube esmeraldino chegou aos 23 pontos e retomou a quarta posição, mas provisoriamente, uma vez que o CRB ainda vai encarar o Coritiba na rodada, na quinta-feira (22).

A próxima partida do Botafogo será em Aracaju, contra o Confiança, no Batistão. O confronto da 14ª rodada está agendado para este sábado (24), às 16h30. Um dia antes, na sexta (23), às 20h, o Goiás visitará a Ponte Preta no Moisés Lucarelli.

BOTAFOGO

Diego Loureiro; Daniel Borges (Warley), Kanu, Gilvan e Hugo; Barreto (Matheus Frizzo), Pedro Castro e Chay; Diego Gonçalves (Ênio), Marco Antonio (Matheus Nascimento) e Rafael Navarro. T.: Ricardo Resende

GOIÁS

Tadeu; Diego, David Duarte, Reynaldo e Artur; Rezende, Caio Vinícius, Breno e Élvis (Dadá Belmonte); Alef Manga (Albano) e Nicolas (Bruno Mezenga). T. (interino): Glauber Ramos

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Cartões amarelos: Pedro Castro e Marco Antonio (BOT); Caio, Elvis, Rezende e Reynaldo (GOI)

Gols: Rezende (GOI), aos 24', e Alef Manga (GOI), aos 44'/1ºT