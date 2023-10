Goiás empata com Cuiabá e dorme fora da zona de rebaixamento

Com o resultado, o Goiás chegou ao 16º lugar, com 31 pontos, e vai dormir fora da zona de rebaixamento. O ponto conquistado fora de casa fez a equipe ultrapassar Santos e Vasco na tabela de classificação.

Guilherme Marques abriu o placar para o Esmeraldino no fim do primeiro tempo, mas Clayson deixou tudo igual para os donos da casa na etapa final.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Goiás empatou com o Cuiabá por 1 a 1, neste sábado (21), na Arena Pantanal, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

