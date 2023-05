Globo acerta com CBF para transmitir jogos da seleção masculina até 2026

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Rede Globo transmitirá todos os jogos da seleção brasileira masculina de futebol até 2026. O contrato exclusivo inclui a exibição dos amistosos e dos jogos das Eliminatórias, que tenham o Brasil como mandante.

A transmissão será em todas as plataformas da emissora: TV Globo, SporTV, Globoplay e o portal GE.

O contrato já começa a valer para os próximos amistosos da seleção brasileira masculina, que acontecem nos dias 17 e 20 junho.

As duas primeiras rodadas das Eliminatórias acontecem em setembro, com transmissão no SporTV e TV Globo.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues exaltou a parceria e afirmou que é um passo importante para deixar a seleção mais perto do torcedor.

"Estamos felizes em seguir com esta que é uma parceria que o torcedor já conhece e que existe há muito anos. Sem dúvida, é um passo importante no nosso propósito de ter a Seleção mais perto do torcedor. Com as transmissões em diferentes plataformas, conseguimos também levar a emoção do nosso futebol a todos os cantos do país, atingindo o maior número de torcedores possível. Como presidente da CBF, me sinto orgulhoso de celebrar mais um excelente contrato à altura da Seleção que é a maior vencedora do mundo e que merece todo o nosso reconhecimento e valorização", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Fernando Manuel Pinto, diretor de Direitos Esportivos da Globo, também celebrou o contrato: "É com muita satisfação que celebramos esse novo contrato com a CBF que garante mais um ciclo de Copa do Mundo conosco. Como acontece há muitos anos, os torcedores vão poder se unir nas telas da Globo para acompanhar a preparação da seleção e a disputa por mais uma vaga em Copas."