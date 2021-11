Gerson sai vaiado, e jornal dá nota baixa para o brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gerson ainda não engrenou no Olympique de Marselha, que empatou neste domingo (7) com o Metz em 0 a 0. O brasileiro foi titular pelo time francês e jogou até os 20 minutos do segundo tempo. Na substituição, o público do Vélódrome vaiou o ex-Flamengo.

Após a partida, como é tradicional, o jornal L'Equipe avaliou o desempenho de todos os jogadores. Gerson ficou com a nota 3 e palavras fortes no parágrafo dedicado ao seu desempenho. "Gerson é novamente decepcionante", escreveu o L'Equipe.

"O brasileiro teve uma nova atuação de imensa melancolia. Não acelera o jogo, contribui muito pouco para a animação ofensiva, erra no meio-campo por estar por vezes muito à frente, continua a ser um espectador das transições adversárias. Algumas recuperações para salvar o seu desempenho, mas também um desperdício surpreendente, como aos 5 minutos do segundo tempo. Substituído por Harit aos 20', o ex-jogador do Flamengo foi fortemente vaiado pelo Vélodrome", diz a publicação.

Atualmente, Gerson tem ficado no banco na maioria das partidas. Até agora, ele atuou em 14 jogos, com um gol e duas assistências.