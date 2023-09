Gerson foi acordado com notícia da convocação em avião do Flamengo

O Brasil vai enfrentar a Venezuela pela terceira rodada das Eliminatórias em 12 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá. Na rodada seguinte, no dia 17, a seleção visita o Uruguai no Centenário, em Montevidéu, às 21h (de Brasília).

“É uma das convocações mais fáceis pra mim, um dos jogadores que mais vi atuar, fora os do Fluminense. Jogamos muitas vezes contra o Flamengo, tive que estudar muito o Flamengo. O Gerson tem jogado constantemente bem, em que pese o time estar oscilando. É um jogador acima da média e que tem a ver com o que eu penso sobre o futebol.”

O Flamengo chegou na capital paulista na tarde de hoje (23) para a grande final da Copa do Brasil amanhã (24), contra o São Paulo, às 16h, no Morumbi (SP).

O meia do Flamengo descansava no avião fretado pelo Rubro-Negro e foi acordado com uma ligação de seu staff informando sobre a convocação.

O técnico Fernando Diniz convocou, na tarde de hoje (23), os jogadores para as partidas contra Venezuela e Uruguai, válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

