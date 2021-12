Germán Cano não renova contrato com o Vasco e deixa o clube

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Por meio de uma nota oficial, o Vasco informou que encerrou as negociações para a renovação de contrato do atacante Germán Cano. Deste modo, o argentino deixará o clube e não atuará pelo Cruzmaltino em 2022.

Inicialmente a diretoria vascaína tinha o desejo de estender o vínculo do jogador, mas uma dívida de cerca de R$ 3 milhões com o atleta acabou sendo o principal empecilho para a não continuidade. O valor se refere à mudança cambial ao longo do período em que esteve em São Januário, uma vez que ele recebe em dólar.

Em suas redes sociais, Cano postou uma despedida com tom de "até logo", fazendo muitos agradecimentos ao clube e, principalmente, à torcida.

"Chegou a hora de dizer um 'até logo' a vocês e a esta grande instituição chamada Vasco da Gama. Não é uma situação fácil para mim, pois desde o primeiro momento em que coloquei os pés no Rio de Janeiro, vocês me acolheram e fizeram com que eu me sentisse como se estivesse voltando para casa. Serei eternamente grato! (...)", disse em um trecho da postagem.

Na nota oficial, o Vasco também agradece a Cano e diz que o argentino "será lembrado para sempre em São Januário". Por fim, o clube também fala em um "até logo":

"(...) Gratos pelos serviços prestados, por toda dedicação, respeito e empenho. Desejamos todo sucesso a Germán Cano na sequência de sua carreira, com a certeza de que não se trata de uma despedida definitiva, mas sim de um até logo. São Januário sempre será sua casa, obrigado Germán!".

Cano disputou 101 partidas, deu quatro assistências e fez 43 gols pelo Vasco ao longo de dois anos, número esse que o fez se tornar o maior goleador estrangeiro do clube no Século 21. Considerando toda a história vascaína, o argentino aparece na segunda colocação entre os estrangeiros.