George Russell bate Sainz e faz a primeira pole da carreira na Hungria

No último minuto, Carlos Sainz melhorou seu tempo: 1m17s421. Leclerc foi bem, mas não conseguiu superar o parceiro da Ferrari. E então parecia que nada tiraria a primeira posição do espanhol, até que George Russell (Mercedes) apareceu para bater o adversário e fazer sua primeira pole da carreira ao completar a volta em 1m17s377.

Carlos Sainz voou na pista no início do Q3 e fez o melhor tempo do fim de semana: 1min17s505. George Russell e Charles Leclerc vieram logo atrás, com quase meio segundo de diferença. Verstappen não foi tão bem nesta primeira parte e ficou em sétimo.

Max Verstappen foi o destaque do Q2. O holandês da Red Bull completou a volta do Hungaroring em 1min17s703 e alcançou o primeiro lugar. Lando Norris, da McLaren, veio logo atrás.

Heptacampeão mundial, Lewis Hamilton chegou a alcançar a segunda colocação. Em seguida, faltando seis minutos para o fim do Q1, Sainz roubou a posição do britânico e Leclerc passou a sentir melhor a pista, subindo para terceiro.

No início da primeira etapa da classificação, Max Verstappen fez a melhor volta com 1min18s792. Charles Leclerc, da Ferrari, não entrou muito bem e fez o 13º tempo.

Com 233 pontos, Verstappen lidera a temporada de 2022 da categoria. O holandês é seguido na tabela por Leclerc, que estacionou nos 170 pontos e viu o holandês da Red Bull abrir 63 pontos de diferença. Sergio Pérez, da Red Bull, é o terceiro, com 163.

SÃO PAULO/SP - George Russell é o pole position do Grande Prêmio de Hungria. O britânico surpreendeu a todos nos segundos finais da classificação ao superar Carlos Sainz, da Ferrari, e terminar sua volta em 1min17s377, neste sábado (30). Charles Leclerc ficou com o terceiro posto e Lando Norris em quarto.

