Gattaz volta à seleção de vôlei e se junta a grupo que vai ao Mundial

Nas outras posições, nenhuma novidade. As levantadoras do Brasil para o Mundial, se nada acontecer até setembro, serão Macris e Roberta, assim como já foi na Olimpíada. E as líberos são Natinha e Nyeme, que já se revezaram na Liga das Nações em substituição a Camila Brait, afastada do vôlei enquanto tenta engravidar.

