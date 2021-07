Gattaz curte os 40 anos após vitória do Brasil: "Não imaginava estar aqui"

A seleção brasileira alcançou a segunda vitória seguida na competição, após vencer a Coreia do Sul por 3 a 0 na estreia. Na próxima rodada, o Brasil enfrenta as japonesas, donas da casa. O jogo acontece na próxima quinta-feira (29), às 7h40 (de Brasília).

"Importantíssimo. Essencial essa construção. Ajuda muito trazer isso do clube e poder ajudar de alguma forma nas dificuldades. Essa conexão faz a diferença. É essa busca que tentamos ter com todas".

Companheira de Gattaz no Minas Tênis Clube há quatro anos, a levantadora Macris ressaltou a importância de trazer o entrosamento que elas têm do clube para a seleção brasileira:

A jogadora é a mais experiente do elenco que está em Tóquio e é muito querida pelas companheiras, que fizeram questão de cantar os parabéns a ela pelo aniversário logo após a vitória sobre as dominicanas, ainda dentro de quadra.

"Está sendo muito maravilhoso. Papai do Céu está sendo muito generoso comigo. Não imaginava estar aqui com 40 anos e está sendo um grande presente de Deus. Sabíamos que seria muito difícil, elas jogaram muito bem. É comemorar agora, ainda bem que ganhamos. Na dificuldade que vamos crescendo. Toda partida é um crescimento para nós", destacou à TV Globo.

