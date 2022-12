Galvão vê final justa entre França e Argentina, 'as duas melhores seleções'

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Narrador e apresentador da TV Globo, Galvão Bueno avaliou que a final da Copa do Mundo do Qatar é justa. Na opinião do locutor, França e Argentina mostraram o melhor futebol durante a competição e merecem estar na decisão.

Galvão ainda opinou que essa não era uma final tão difícil de prever, uma vez que as duas seleções chegaram à Copa do Mundo cercadas de grandes expectativas, entre as principais favoritas ao título.

"O futebol tem seus mistérios. Mas, às vezes, não são tão complicados. Chego à final dessa Copa com a sensação de que os dois melhores times vão decidir o título. No dia 18, teremos uma seleção tricampeã do mundo", disse Galvão após a vitória da França sobre Marrocos, nesta quarta-feira (14).

Na opinião de Galvão, a França fez grandes jogos e foi bem diante de Marrocos, que o narrador chamou de "surpresa positiva da Copa", enquanto a Argentina mostrou versatilidade e poder de reação durante o Mundial.

"A França busca a façanha de um bicampeonato com dois títulos seguidos, como só Itália (1934 e 1938) e Brasil (1958 e 1962) conseguiram. O melhor jogo dessa Copa até aqui foi a vitória da França sobre a Inglaterra.[...] Marrocos foi a sensação, a surpresa positiva. Um time que joga bem, com coragem. Atacou a França. Mas a França, apesar de todos os desfalques, soube levar o jogo e decidir quando foi possível", disse.

"A Argentina teve aquele tropeço contra a Arábia Saudita, tomou um susto, mas o técnico foi ajeitando, fechando, abrindo, tirou atacante, colocou meio-campo, tirou meio-campo, colocou atacante. Jogou cada jogo de acordo com o adversário. [...] A Argentina conseguiu uma grande vitória em cima da Croácia. O futebol tem mistérios. Mas essa Copa mostra que os melhores chegam à final", finalizou.

Para chegar à final, a Argentina venceu a Croácia por 3 a 0, enquanto a França superou Marrocos por 2 a 0. No próximo domingo (18), às 12h (de Brasília), franceses e argentinos se enfrentam na decisão da Copa do Mundo.