Gallo busca técnico no Santos já pensando em manutenção para 2024

Com eleição marcada para dezembro, Gallo tenta ser certeiro na escolha e mantém o nome considerado plano A em sigilo. Ainda de acordo com a reportagem, um dos motivos para o segredo é o técnico estar empregado.

Uma das 'garantias' que Gallo oferece ao novo treinador é um contrato até o final de 2024. A ideia é dar segurança a quem pode chegar, já que a gestão do presidente Andres Rueda termina já no final deste ano.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O coordenador esportivo Alexandre Gallo está à frente da busca por um novo técnico no Santos e tem a expectativa de ser mantido no cargo em 2024.

