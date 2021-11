Galiotte diz que próxima gestão do Palmeiras definirá renovações de Felipe Melo e Jailson

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na reta final de sua gestão no Palmeiras, o presidente Maurício Galiotte afirmou que as renovações de contrato do volante Felipe Melo e do goleiro Jailson serão debatidas pela gestão comandada por Leila Pereira.

Em entrevista ao "Seleção SporTV", o dirigente elogiou a dupla alviverde, que tem contrato até o fim desde ano, mas explicou que a decisão sobre o futuro dos jogadores ocorrerá apenas ao final desta temporada.

"A minha gestão acaba dia 15 de dezembro. As situações para o próximo período serão definidas pela próxima gestão. Eu tenho a minha opinião, vou participar da transição. Eu respeito muito todos. O Felipe Melo tem um valor grande para todos nós, dentro e fora de campo. Da mesma maneira o Jailson. Todas as situações serão resolvidas no final da temporada", disse Galiotte.

"Eu acho que é justo que as pessoas que estão entrando tomarem as decisões de acordo com as avaliações que fizerem. Eu gosto muito do Felipe Melo, que ele tem muitos serviços prestados ao clube, é importante para o elenco", completou o presidente.

Outro tema que caberá à próxima gestão é a continuidade de Abel Ferreira como técnico do Palmeiras. Questionado sobre o futuro do treinador em caso de derrota para o Flamengo, sábado, na final da Copa Libertadores, Galiotte deixou claro que "torce" e "fará o possível" para manter o português no clube.

"Eu acredito que o Abel continuará no Palmeiras. Acredito, torço, e farei o possível. Obviamente a decisão não é minha, mas eu gostaria muito que o Abel Ferreira continuasse no Palmeiras. Eu acho que será muito importante para ele, porque ele é muito envolvido com o nosso clube, identificado, e da mesma maneira, nós, palmeirenses, nossa torcida, nossos conceitos, estão muito identificados com o Palmeiras. Seria muito bom para ele, para os torcedores e para a próxima gestão. Eu acho que todos ganhariam. O que eu puder ajudar para que ele continue, eu farei", opinou.