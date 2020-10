Galhardo marca de novo, Inter vence o Athletico-PR e retoma vice-liderança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Galhardo marcou de novo e o Inter venceu o Athletico-PR por 2 a 1, neste domingo (11), no Beira-Rio. Com o resultado, o Colorado manteve a vice-liderança do Brasileiro ao fim da 15ª rodada. Abel Hernández fez o outro gol gaúcho e Renato Kayser marcou pelos paranaenses.

O Internacional soma 28 pontos e retomou o posto que havia sido perdido com as vitórias do Flamengo sobre o Vasco e do São Paulo sobre o Palmeiras. Vice-líder, a equipe de Eduardo Coudet está dois pontos atrás do Atlético-MG. Porém, tem um jogo disputado a mais do que Fla, São Paulo e Galo. O Furacão, por sua vez, ficou com 16 pontos em 15º na classificação.

Inter e Athletico voltam a jogar na próxima quarta-feira. O Colorado encara o Sport, fora de casa. O Rubro-Negro recebe o Corinthians.

GALHARDO, DE NOVO, ABRE CAMINHO PARA VITÓRIA

Foi Thiago Galhardo quem abriu caminho para o resultado. O atacante do Inter marcou, de cabeça, mais um gol no Brasileiro. Artilheiro da competição com 13 gols, ele novamente foi figura fundamental no Colorado.

FOI BEM: HEITOR

Heitor conquistou de vez a lateral direita do Inter. Dono do posto após a lesão de Saravia, o jovem de 19 anos já havia dado uma assistência na partida passada, contra o Bragantino. E hoje deu mais duas, uma para Galhardo e outra para Abel Hernández. Após sentir um desconforto na coxa direita, foi sacado no intervalo.

FOI MAL: MOISÉS

Moisés perdeu uma bola na saída do Inter do setor defensivo. E exatamente pelo espaço na esquerda de defesa o Athletico criou para o gol de cabeça de Renato Kayser.

ABEL HERNÁNDEZ MARCA EM NOVA CHANCE

Abel Hernández não marcava há seis jogos e já recebia críticas no Inter. Eduardo Coudet, porém, resolveu apostar no uruguaio mais uma vez. E ele correspondeu. Ainda que tenha participado pouco do jogo efetivamente, foi importante na marcação da saída de bola do Athletico e marcou um gol.

O JOGO DO INTER

O Internacional manteve seu padrão em erros e acertos. O time de Eduardo Coudet marcou a saída de bola do adversário, correu muito, obrigou o Athletico a rifar bolas, retomou às vezes no campo de ataque. Porém, também mostrou os mesmos erros na construção de jogadas. Pouco criou quando teve posse e abusou de trocas de passe entre volante e zagueiros. O ponto alto da atuação foi o aproveitamento de escanteios. Os dois gols marcados no primeiro tempo nasceram desta forma. O primeiro em jogada ensaiada, o segundo em rebote e lançamento para área.

O JOGO DO ATHLETICO

O Athletico baseou sua criação ofensiva na velocidade. Pelos lados do campo, construiu através de passes e deslocamentos, ameaçando a meta de Marcelo Lomba desde o início. Da mesma forma que o Inter, o time visitante adiantou suas linhas e evitou uma saída de bola "limpa" do rival. Porém, não conseguiu conter escanteios e deixou espaço em alguns contra-ataques. No segundo tempo, o time visitante pressionou muito, mas parou na trave e em Marcelo Lomba, que fez uma defesa impressionante no fim da partida.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Heitor (Rodinei), Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Lindoso, Praxedes (Musto), Marcos Guilherme e Patrick (Pottker); Galhardo (Yuri Alberto) e Abel Hernández (D'Alessandro). Técnico: Eduardo Coudet

ATHLETICO-PR

Jandrei; Jonathan (Walter), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard (Alvarado), Erick (Ravaneli), Christian e Léo Cittadini (Fabinho); Carlos Eduardo (Pedrinho) e Renato Kayser. Técnico: Eduardo Barros

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Auxiliares: Michael Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Pathrice Wallace Corrêa

Cartões amarelos: Heitor, D'Alessandro (INT)

Gols: Thiago Galhardo, do Inter, aos sete minutos do primeiro tempo; Abel Hernández, do Inter, aos 35 minutos do primeiro tempo; Renato Kayser, do Athletico-PR, aos 41 minutos do primeiro tempo