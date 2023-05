Gabriel Paulista se defende após polêmica com Vini Jr: 'não sou racista'

"Talvez eu me expressei mal e muitos não entenderam, mas foi isso. Respeito total ao Vini Jr. Certeza que muitos estão interpretando algo que eu não fiz. Fui comemorar uma vitória diante de um grande rival na emoção do jogo. Não era o momento, mas como falei, foi na emoção", concluiu.

Na noite do dia seguinte, o jogador se retratou nas redes sociais, afirmando que foi mal-interpretado. Entretanto, ele disse que não se pode condenar toda uma torcida pelo ocorrido contra o ponta do Real Madrid.

Após o caso de racismo contra Vini Jr no último domingo (21), o zagueiro brasileiro do Valencia , Gabriel Paulista , fez um post enaltecendo a torcida valacentista e o clima do Mestalla, estádio do clube.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.