Gabriel Menino é convocado por Tite para eliminatórias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Tite convocou nesta sexta-feira (18) os jogadores da seleção brasileira para o início das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Foi a segunda vez que ele precisou fazer esse chamado, já que a primeira lista foi descartada com a paralisação do futebol pela pandemia do novo coronavírus.

A nova relação tem 16 dos nomes que estavam no rol divulgado em março e 7 que não estavam inicialmente nos planos. Entre as novidades está Gabriel Menino, 19, meio-campista do Palmeiras que foi incluído na relação como lateral direito --função que ele também já exerceu no clube.

"Ele vem sendo utilizado também como lateral, tem formação na base como lateral. Acompanhamos quatro jogos in loco e oito pela TV. É um novo talento que surgiu, junto com outros, em uma posição importante", afirmou Tite.

"A função ofensiva dele vai ser de articulação, similar à que ele exerce no Palmeiras. É um lateral meio-campista, podendo jogar também mais aberto, dando amplitude, se for necessário", acrescentou.

O Brasil começará sua caminhada rumo ao Mundial do Qatar em São Paulo, na Neo Química Arena, em duelo com a Bolívia, no dia 9 de outubro. Na sequência, no dia 13, a equipe vai enfrentar o Peru, em Lima. As partidas, como tem sido praxe, serão realizadas sem público.

Para esses confrontos, Tite vai novamente apostar em alguns atletas que já eram pilares do time nacional, como Thiago Silva, agora no Chelsea, e Neymar, do PSG. E também terá no elenco jovens em busca de espaço, caso do volante Douglas Luiz, do Aston Villa, e do atacante Rodrygo, ex-Santos, do Real Madrid.

Algumas das mudanças em relação à lista original são decorrentes de questões físicas. O goleiro Alisson, que não teria condições de atuar em março, voltou a ser chamado. Já o lateral direito Daniel Alves, que está em recuperação de uma cirurgia no braço, desta vez ficou fora.

O treinador lembrou que alguns jogadores passaram muito tempo parados, como os meio-campistas Arthur e Lucas Paquetá, que eram figuras constantes na seleção e não foram chamados. O zagueiro Militão e o lateral Alex Sandro tiveram lesões.

Dois jogadores do Flamengo perderam espaço e um ganhou. O zagueiro Rodrigo Caio está novamente no grupo. Já Bruno Henrique e Gabriel Barbosa agora ficaram fora. O meia Éverton Ribeiro foi novamente chamado.

Além de Gabriel Menino, Rodrigo Caio e de Éverton Ribeiro, foram lembrados outros dois atletas que atuam no futebol brasileiro: os goleiros Weverton, do Palmeiras, e Santos, do Athletico. Eles desfalcarão suas equipes na 14ª, na 15ª e, possivelmente, na 16ª rodada do Brasileiro.

Desta vez, a lista apresentada tem 23 nomes, não 24. Isso porque agora Tite poderá utilizar Gabriel Jesus nas duas partidas que abrirão a campanha do Brasil nas eliminatórias, não apenas na primeira. Por isso, não há necessidade de levar um atacante extra.

Ele teria que cumprir suspensão de um jogo por sua expulsão na final da Copa América de 2019, mas agora está liberado para enfrentar Bolívia (9.out) e Peru (13.out).

Jesus é um dos remanescentes do grupo que esteve na Copa do Mundo de 2018, mas já há uma renovação considerável. Dos 23 que estiveram na Rússia, apenas 9 foram chamados para o início da campanha nas eliminatórias para a disputa no Qatar.

Veja a lista dos jogadores convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Weverton (Palmeiras)

Santos (Athletico-PR)

Laterais

Danilo (Juventus)

Gabriel Menino (Palmeiras)

Alex Telles (Porto)

Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Zagueiros

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Thiago Silva (Chelsea)

Felipe (Atlético de Madrid)

Rodrigo Caio (Flamengo)

Volantes

Casemiro (Real Madrid)

Bruno Guimarães (Lyon)

Fabinho (Liverpool)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Meias

Philippe Coutinho (Barcelona)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes

Neymar (PSG)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Everton (Benfica)

Richarlison (Everton)

Rodrygo (Real Madrid)