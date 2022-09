Gabriel Medina celebra título mundial de Filipinho, mas critica campeonato

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tricampeão Gabriel Medina parabenizou Filipe Toledo por seu primeiro título mundial de surfe, nesta quinta-feira (8), após final com o compatriota Italo Ferreira. Fora da disputa pela taça este ano, o natural de Maresias agitou as redes sociais para exaltar Filipinho e também criticar o formato da decisão do título.

Nos Stories do Intagram, Medina —que conquistou seu último título justamente em cima de Filipinho— deu as boas-vindas ao mais novo brasileiro campeão mundial de surfe.

A festa seguiu no Twitter, onde Gabriel parabenizou o vice-campeão Italo Ferreira a afirmou que o "novo formato é nada a ver".

"Muito feliz pelo Filipe. Merece demais! Orgulho mesmo, ainda mais conhecendo mais ele esses últimos tempos. Italo também, o único que faria o que ele fez. Ele é muito chato competindo. Respeito", escreveu Medina no Twitter.

O surfista ainda brincou sobre o sexto título mundial nas mãos de brasileiros: "E deu Brasil de novo, normal". Além de Medina (três) e Filipe, Italo e Adriano de Souza também estão na lista.

Sobrou até uma alfinetada no atual formato da "final" do Mundial de surfe, onde os cinco melhores do ranking se classificam para a disputa do título e se enfrentam em baterias homem a homem.