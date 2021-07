Gabriel Jesus está fora da final da Copa América entre Brasil e Argentina

Gabriel Jesus recebeu a punição por ter sido expulso após acertar o rosto do chileno Mena com sua chuteira.

Com isso, o atacante está fora da decisão da competição entre Brasil e Argentina, que está programada para acontecer no próximo sábado (10), a partir das 21h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.