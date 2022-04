Gabriel Jesus é primeiro brasileiro a fazer quatro gols em um jogo na Premier League

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriel Jesus se tornou o primeiro brasileiro a marcar quatro gols em um único jogo da Premier League, neste sábado (23). A tarde inspirada do atacante no estádio Etihad, em Manchester, ainda teve uma assistência para Rodri marcar o quinto na vitória por 5 a 1 sobre o Watford.

A última vez que um jogador de qualquer nacionalidade balançou as redes quatro vezes na liga inglesa foi com o sul-coreano Heung-min Son, do Tottenham, em 2020.

Outros brasileiros que também atuam na Inglaterra, Lucas Moura (Tottenham, em 2019) e Roberto Firmino (Liverpool, em 2019 e 2021), anotaram três gols em uma única partida, além de jogadores que já deixaram a Premier League, casos de Robinho (Manchester City, em 2009) e Afonso Alves (Middlesbrough, em 2008).

O primeiro dos gols de Jesus saiu pouco depois dos terceiro minuto de jogo, depois de cruzamento forte e rasteiro de Zinchenko, que o atacante desviou para o gol na entrada da pequena área. Um cruzamento longo de Kevin De Bruyne encontrou o brasileiro dentro da pequena área para cabecear forte e fazer o segundo, aos 22 minutos.

O Watford até ensaiou uma reação logo depois, aos 27, com gol de Kamara, mas o terceiro do City veio aos 33 com um chute de Rodri da entrada da grande área depois de matar o passe de Gabriel Jesus no peito.

Até os 8 minutos do segundo tempo a goleada já estava resolvida com os dois gols restantes de Jesus, de pênalti, sofrido por ele mesmo, e outro após troca de passes entre Jack Grealish, Jesus e De Bruyne, que terminou com chute do brasileiro já dentro da área.

O City lidera a Premier League com 80 pontos, seguido de perto pelo Liverpool, com 76, que joga neste domingo (24) contra o Everton.