Gabriel ganha chance de 'última dança' honrosa com a camisa do Corinthians

Contudo, a escalação de Gabriel não é garantida. Du Queiroz também tem o apreço do técnico Sylvinho, e pode ficar com a vaga de titular.

Se isso vier a ocorrer, Gabriel terá talvez a chance de se despedir do Alvinegro em campo e não no banco, como era a tendência após uma temporada 2021 que ficou aquém de seus melhores anos como jogador profissional.

Na mira do Internacional, o jogador revelado pelo Botafogo, que trocou o rival Palmeiras campeão brasileiro de 2016 pelo Alvinegro, pode ter a chance de ser titular nos próximos três compromissos do clube no Paulistão.

