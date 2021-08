Gabriel Bandeira conquista 1º ouro para o Brasil nos Jogos Paralímpicos

De acordo com o Globo Esporte, o brasileiro bateu um novo recorde paralímpico ao terminar a prova com 54,76s. Ele deixou para trás o britânico Reece Dunn (prata com 55s12), atual recordista mundial, e o australiano Benjamin Hance (56s90).

Gabriel Bandeira conquistou o primeiro ouro para o Brasil ao vencer a final dos 100m borboleta categoria S14 nas Paralimpíadas de Tóquio. O britânico Reece Dunn, recordista mundial, ficou com a prata e o australiano Benjamin Hance terminou com o bronze.

