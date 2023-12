Gabigol se recusa a mostrar pênis e é denunciado por fugir de antidoping

Gabigol foi denunciado nesta quinta-feira (21) por supostamente tentar fraudar um exame antidoping surpresa e pode pegar suspensão de até quatro anos caso seja condenado. O caso aconteceu em abril, no Ninho do Urubu, antes da final do Campeonato Carioca.



De acordo com a denúncia, o jogador tentou esconder o pênis ao urinar no pote e foi agressivo com os oficiais responsáveis pelo exame. O jogador passou no exame, no entanto, muito tempo depois do programado, o que pode comprometer a detecção de algumas substâncias.



Conforme o processo, Gabigol ficou irritado quando o oficial de controle de dopagem o acompanhou no banheiro e não quis mostrar a genitália no momento de urinar, o que é contra a regra, pois o profissional precisa ver a urina saindo do órgão para evitar fraudes.



O jogador disse, ainda, que esse seria o último teste que ele realizaria. Se condenado, o atleta pode ficar até quatro anos suspenso dos gramados.