Gabigol discute com presidente do Athletico após empate com Flamengo no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Gabigol, do Flamengo, e o presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia, protagonizaram discussão acalorada na entrada do vestiário após empate entre as equipes nesta terça-feira (2), pelo Campeonato Brasileiro.

Depois do jogo, o atleta tentou conversar com Marcinho, do Athletico. O treinador Alberto Valentim separou os dois e acabou se estranhando com atleta, dando início à discussão. No túnel de acesso ao vestiário, o dirigente do clube paranaense se envolveu na confusão.

Petraglia chegou a apontar o dedo em direção a Gabigol, e seguranças agiram para separá-los.

Com a bola rolando, Gabigol marcou dois gols ainda no primeiro tempo para o Flamengo. Mas o Athletico reagiu e empatou aos 49 minutos do segundo tempo.

O empate manteve o Flamengo em terceiro lugar, atrás do Palmeiras e distante do líder Atlético-MG. Agora a diferença para o clube mineiro, que tem um jogo a mais que o time rubro-negro, é de nove pontos.

O clima hostil entre Flamengo e Athletico se intensificou após discuta pela semifinal da Copa do Brasil, vencida pelo Athletico. Nesta terça, os atletas se provocaram durante toda a partida.