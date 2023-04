Gabigol brinca e diz ter saudade de jogar com Arrascaeta

Não há prazo oficial para o retorno de Arrascaeta. A estimativa no início do tratamento era que o uruguaio estaria à disposição no início de maio, segundo informação confirmada pela reportagem.

O uruguaio se recupera de problema no músculo adutor da coxa esquerda. O meia não entra em campo desde a semifinal do Campeonato Carioca, contra o Vasco, em 19 de março.

"Que saudade! Volta logo, só você me enxerga", Gabigol escreveu a frase ao republicar um story do uruguaio.

Gabigol postou no Instagram um recado a Arrascaeta. O meia uruguaio não participou da goleada por 8 a 2 em cima do Maringá, na qual o atacante fez um gol.

