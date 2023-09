Gabi Cavallin detalha agressões de Antony: ‘batia minha cara no vidro do carro'

Gabriela Cavallin detalhou as agressões do ex-namorado, o jogador do Manchester United, Antony, que acabou de ser desconvocado da seleção brasileira após as denúncias ganharem força nesta segunda-feira (4).

"Puxava meu cabelo, batia minha cabeça no vidro do carro, me empurrava", disse ela ao G1 São Paulo.

Na entrevista, a dj classificou o ex como ‘tóxico, ciumento’

e que ele a ‘xingava e tratava mal’. Ela acusa o jogador de agredi-la, persegui-la e a manter em cárcere privado, a impedindo de sair de casa.

Após o fim da relação e a denúncia à polícia, Gabi, que chegou a engravidar do jogador e perder o bebê em um parto traumático, afirmou como se sente: "Com menos 100 kg nas costas. Posso ser eu mesma agora. Não preciso viver com medo de uma explosão dele", disse ela.

Provas —- Na segunda-feira, o portal Uol publicou áudios e prints de conversas de Antony com Gabi, mostrando um comportamento agressivo do jogador, além de fotos das lesões causadas na jovem, como dedos das mãos feridos —- com perda de mobilidade —, e cabeça sangrando. No caso do dedo, Gabi afirma que se defendeu após o jogador atirar uma taça de vidro nela. Em outro momento, Gabi aparece conversando com Antony sobre o bebê do casal, e afirma que o jogador fez de tudo para que ela perdesse o filho na noite anterior. Confira aqui.