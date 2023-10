Futebol: Semifinal da Copa da Floresta começa hoje em Manacapuru

Manaus/AM - Após o sucesso da primeira fase realizada em seis cidades-sedes do interior do Amazonas, a Copa da Floresta conhecerá, nesta semana, os finalistas. A semifinal da maior competição de futebol não profissional da Região Norte do Brasil terá início nesta terça-feira (3/10), com duas partidas, no estádio Gilberto Mestrinho, Gilbertão, em Manacapuru, na região metropolitana de Manaus.

Inicialmente marcadas para a Arena da Amazônia, as partidas precisaram ser transferidas, por conta de uma manutenção no gramado do estádio. Além disso, as condições climáticas do Amazonas dificultam a realização das partidas no período da tarde. Por esses motivos, cinco jogos serão levados para outros estádios, como o Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru, que receberá duas rodadas completas.

“Estamos atentos não só às questões esportivas, mas também às questões socioambientais que envolvem nossa região. A Federação Amazonense de Futebol precisa oferecer condições ideais para que as partidas da Copa da Floresta sejam realizadas. Por esse motivo, para não influenciar a integridade física dos atletas e a qualidade dos jogos, foi necessária a transferência das partidas para o Gilbertão e para o estádio da Colina, outros dois palcos históricos do nosso estado”, explicou o presidente da FAF, Ednailson Rozenha.

Em 2023, Manaus bateu seguidos recordes de calor e registrou temperaturas próximas aos 38°C. Ademais, as queimadas e o desmatamento da Floresta Amazônica têm contribuído para a poluição do ar na região. Na última semana, a capital amazonense chegou a ficar coberta de fumaça, em vários dias.

Devido ao forte calor e à ausência de chuva, a Amazônia tem sido atingida por uma seca severa, que pode bater recordes e se estender até o mês de janeiro de 2024, segundo institutos ligados aos governos estadual e federal. A estiagem tem contribuído ainda para que os principais rios da região caminhem para uma vazão abaixo da média histórica, influenciando diretamente no dia-a-dia da população amazonense.

Para a definição do jogo a ser realizado na Arena da Amazônia, na 2ª rodada, sem que houvesse benefício a nenhuma seleção, a FAF realizou um sorteio, que definiu a partida entre Anori e Lábrea, na quarta-feira (4), no estádio de Copa do Mundo.



Confira a tabela completa:



1ª rodada - 03/10



Urucará x Urucurituba - Gilbertão - 17h



Tefé x Anori - Gilbertão - 19h



2ª rodada - 04/10



Urucurituba x São Paulo de Olivença - Colina - 16h



Anori x Lábrea - Arena da Amazônia - 16h



3ª rodada - 05/10



São Paulo de Olivença x Urucará - Gilbertão - 17h



Lábrea x Tefé - Gilbertão - 19h

Com informações da assessoria