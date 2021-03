Fulham vence por 1 a 0 e Liverpool amarga segunda derrota seguida no Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fulham venceu o Liverpool por 1 a 0 neste domingo (7) pelo Campeonato Inglês. Com gol de Mario Lemina, os visitantes conseguiram três pontos importantes para a luta contra a zona do rebaixamento, em Anfield.

Com o resultado, o time inglês assume a 18ª colocação do torneio e aguarda os resultados do final da 27ª rodada para ficar ainda mais perto de conseguir se distanciar da parte de baixo da tabela. Já o Liverpool é o sétimo colocado, com 43 pontos e anota mais uma derrota na competição.

A partida começou agitada e com muita intensidade de ambas as partes. Por mais que o Liverpool tivesse mais controle da bola, as principais chances foram por parte do Fulham.

Antes mesmo dos cinco minutos de jogo, ambas as equipes tiveram oportunidades de abrir o placar, porém, não concretizaram as chances.

Os visitantes chegaram algumas vezes ao gol de Alisson e só souberam aproveitar a oportunidade no último minuto. Após um lance de bola parada, Salah demorou demais para afastar o perigo e foi pego de surpresa por Mario Lemina, que roubou a bola e bateu no canto do goleiro brasileiro.

SEGUNDA ETAPA

Os 45 finais começaram totalmente diferente. Com um Liverpool totalmente ofensivo, o Fulham passou a jogar com base nos contra-ataques. Aos dois minutos, os comandados de Klopp já levaram perigo ao gol de Aréola.

Com 20 minutos de jogo, o Liverpool chegou a ter 58% do posse de bola, porém, os visitantes souberam lidar com a pressão imposta por Mané, Salah e companhia. Aos 25, os reds tiveram a chance principal do segundo tempo, mas, não aproveitaram.

Nos 10 minutos restantes, os dois treinadores realizaram diversas substituições, porém, o Fulham manteve um setor defensivo muito forte, complicando a vida dos mandantes, que passaram alguns sufocos com as subidas do adversário para o ataque.

Nos acréscimos, Alisson chegou a ir para a área do Fulham em escanteios, mas, não deu certo para o Liverpool, que amargou mais uma derrota dentro de casa.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Liverpool volta aos gramados na quarta-feira (10), no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o RB Leipzig. Nos 90 minutos iniciais, os ingleses venceram por 2 a 0 e terão essa vantagem para tentar a vaga nas quartas de final da competição europeia.

Já o Fulham segue na briga para deixar a zona do rebaixamento. Atual primeiro colocado no Z-3, receberá o Manchester City no próximo sábado, 13.