'Fui o maior prejudicado', diz Bauermann sobre caso de apostas

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O zagueiro Eduardo Bauermann se pronunciou nas redes sociais sobre ter sido condenado na investigação do esquema de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro de 2022.

Bauermann se desculpou com o Santos, com seus companheiros de equipe e com os torcedores do clube "que de alguma maneira foram afetados pela repercussão das denúncias", conforme classificou. Ele está de saída do Peixe e tem o futebol turco como destido, mas o acordo de rescisão ainda não foi finalizado.

O defensor afirmou que se arrepende de ter se envolvido com "pessoas em quem confiava". Bauermann foi condenado a 12 jogos de suspensão por ter feito acordo com apostadores para dois jogos —ele acabou não cumprindo o combinado e depois devolveu R$ 200 mil.

Ele, no entanto, ressaltou que não fez "nada do que foi proposto" para prejudicar a equipe e que foi o "maior prejudicado". Segundo Bauermann, seu nome, sua imagem e sua carreira, além da segurança de sua família, foram afetados pelo caso.

Ele disse que foi "massacrado e difamado" nas redes sociais e que dará "a volta por cima". O zagueiro criticou as pessoas que "se acham no direito de julgar as outras" e complementou que quer voltar a "viver uma vida normal".

CONFIRA O PRONUNCIAMENTO NA ÍNTEGRA

"Decidi fazer o vídeo para finalmente me pronunciar e para esclarecer algumas coisas após a repercussão dos casos da investigações. Já prestei depoimento com toda a verdade no dia da audiencia do STJD, que ocorreu em sigilo, isso que significa que alguns detalhes nao podem falados abertamento por questões processuais e por segurança de minha família. Julgado, sofri e acatei a punição prontamente visando cumprir em 1ª instância pelo STJD e, mesmo assim, algumas pessoas continuam seus julgamentos apenas baseado em trechos distorcidos pela imprensa.

Infelizmente, hoje em dias as redes sociais têm muita voz, e por isso essas pessoas se acham no direito de julgar as outras. Fui muito massacrado, difamado, ameaçado por aqueles que diziam torcer por mim. Hoje me despeço do Santos, clube que tive a honra de representar. Queria pedir desculpas ao clube e também aos companheiros e torcedores que de alguma maneira foram afetados pela repercussão das denúncias. Também peço desculpa a todos que têm respeito e admiração por mim, que me conhecem, que sabem do meu carater, que sabem que nao faria nada pra prejudicar ninguém.

Me arrependo por ter me deixado envolver com pessoas que se diziam amigas, que eu confiava. Mesmo me arrependendo e não fazendo nada do que foi proposto para prejudicar minha equipe, fui muito prejudicado. Fui o maior prejudicado. Meu nome, minha imagem, meu lado desportivo foi prejudicado, muitas portas se fecharam, minha honra foi colocada à prova, a segurança da minha familia foi estremecida. Aproveito também para agradeçer a todos que me mandaram mensagens positivas. agradeço por cada uma.

Após esse pronunciamento quero voltar a ter uma vida normal, responderei tudo o que preciso nas minhas defesas jurídicas e vida que segue. Sou marido, pai de familia, amigo, irmão. Nossas vidas não são definidas pelos nossos erros e sim em como reagimos. Isso não me define, quem me conhece sabe e fico feliz de continuar minha carreira, fazendo o que mais amo, e aprendendo os ensinamento de Deus. Darei a volta por cima."