Frustrado com gol no fim, Chamusca diz que Botafogo mereceu vencer Vasco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo levou o gol de empate do Vasco aos 41min do segundo tempo e deixou a vitória em São Januário escapar pelos dedos. O técnico Marcelo Chamusca disse estar frustrado com a forma como o empate aconteceu, mas isso não apagou a sensação de que o Alvinegro merecia ter saído de campo com os três pontos.

"A gente fez um segundo tempo muito bom no aspecto de construção de jogadas, neutralizamos muito bem o Vasco até um determinado momento e tivemos muitas possibilidades em transição e contra-ataque. (Empate no fim) deixa a gente frustrado, porque nosso sentimento é pelo tanto que a gente produziu no segundo tempo. Tivemos muitas chances de matar o jogo, ficamos com o sentimento de frustração porque tivemos ambição e jogamos para vencer", disse Chamusca.

"Mas estou satisfeito que os jogadores seguiram o plano de jogo. A gente pode ficar chateado e remoer até amanhã de manhã. À tarde já temos que estudar e pensar no Flamengo e recuperar a confiança para quarta-feira", completou o treinador do Botafogo já projetando o próximo duelo da sua equipe.

O comandante fez vários testes no clássico. Não só de peças, mas também de formação tática. Para Chamusca, o Campeonato Carioca é um laboratório para as principais missões da temporada: Série B e Copa do Brasil.

"Tem um ponto que é muito importante para gente analisar a construção. Estamos fazendo os testes, colocando os jogadores que são contratados e construindo um padrão tático em jogos oficiais. Não tivemos pré-temporada, não fizemos jogos-treino, então na prática teremos essas surpresas em relação às alternâncias de jogar. Eu não sou preso a sistema nenhum de jogo, mas fico preso aos conceitos em cada fase do jogo. Essa experiência está tendo que ser feita com a bola rolando e vai ser assim no Carioca. Nossa intenção é conseguir vencer os jogos, estamos na briga", finalizou.