Fred marca, Flu vence clássico contra o Vasco e dorme no G-4 do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi com mais emoção do que o jogo indicava, mas o Fluminense venceu o clássico contra o Vasco por 2 a 1, neste sábado (29), e engatou a terceira vitória seguida e subiu na tabela do Campeonato Brasileiro. Os gols de Dodi e Fred, que marcou pela primeira vez desde seu retorno ao clube, abriram caminho para o triunfo — Talles Magno descontou.

Com a vitória, o Flu entrou momentaneamente no G-4 e pode terminar a rodada na zona de classificação para a Libertadores, com 10 pontos. O Tricolor não disputa a competição internacional desde 2013, após ser tetracampeão brasileiro no ano anterior. Já o Cruz-Maltino, com a mesma pontuação, perdeu a chance de seguir na cola do Inter e viu o Colorado disparar na primeira posição, com 15.

JOGO

O relógio marcava pouco mais de dois minutos quando o Fluminense, em início arrasador, abriu o placar. A boa jogada pela esquerda terminou em belo passe de Egídio para Dodi, que colocou no ângulo de Fernando Miguel para marcar um golaço.

A pressão do inicio continuou e aos sete minutos Yuri avançou pela direita e bateu na rede pelo lado de fora, e aos dez, Nenê chapou tirando tinta da trave do Vasco.

O Vasco só acordou aos 17 minutos, com Talles Magno. Primeiro, o ponta fez um salseiro pela esquerda até vencer o escanteio. Depois, Benítez cobrou escanteio, o camisa 11 ganhou no alto e escorou para o meio, mas Cano, o artilheiro do Vasco, tocou fraco para boa defesa de Marcos Felipe. Só a partir daí a equipe de Ramon Menezes equilibrou as ações.

No segundo tempo, o treinador Odair Hellmann promoveu a entrada dos veteranos Ganso e Fred. E a dupla funcionou: o camisa 10 achou lindo passe para Fred, que abriu espaço e soltou uma bomba para marcar o seu primeiro gol no retorno ao Fluminense, exatos quatro anos e três meses depois de balançar as redes pela última vez com a camisa tricolor.

O atacante Talles Magno, que segue sem repetir o bom futebol de 2019, aproveitou uma sobra no fim do segundo tempo. O garoto de 18 anos aproveitou sobra de chute de Bruno César e deixou o seu pelo Vasco, o primeiro em 2020. Fim da partida e a vitória do do Fluminense sobre o Vasco por 2 a 1.